Жительницы Тамбовской области пожаловались в СК России на отсутствие необходимых лекарств

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу в связи с обращениями о нарушении прав тамбовских инвалидов на качественное медицинское обеспечение.

Жители Тамбовской области обратились в аккаунт Информационного центра СК России в социальной сети. Две женщины нуждаются в регулярном приеме жизненно необходимого препарата в связи с заболеванием. В их пользу были вынесены судебные решения о необходимости бесперебойного обеспечения медикаментом, однако тамбовчанки так и не смогли получить препарат.

- Одной из заявительниц он не выдается с января текущего года, другой - с апреля, - сообщает информационный центр СК России.

Сотрудники медицинских организаций предложили инвалидам аналог лекарства, но его прием привел к возникновению у женщин побочных реакций. При этом многочисленные обращения в компетентные органы не дали результата.

По данному факту в СУ СК России по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тамбовской области Андрею Степанову доложить о результатах расследования и принимаемых мерах по обеспечению заявительниц необходимым медикаментом.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.