В Уварово определили график работы местной ЦРБ

В Уварово составили график работы поликлиники при Уваровской ЦРБ с 1 по 11 мая.
1 мая - выходной день
2 мая - поликлиника работает по графику субботы с 9:00 до 12:00.
Работают: регистратура, терапевт, педиатр, процедурный кабинет, прививочный кабинет, ЭКГ.
3 мая - выходной день.
С 4 мая по 8 мая поликлиника работает в штатном режиме.
9 мая - праздничный день.
С 10 мая по 11 мая - выходные дни.
Служба неотложной помощи работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Телефон: 4-12-37.
Приёмный покой работает круглосуточно.
Телефон регистратуры: 8 (47558) 4-25-67, 4-03-43.
Поликлиника первого микрорайона. Телефон: 4-47-97.
Детская поликлиника. Телефон: 4-08-25.