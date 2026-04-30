В Уварово определили график работы местной ЦРБ

В Уварово составили график работы поликлиники при Уваровской ЦРБ с 1 по 11 мая.

1 мая - выходной день

2 мая - поликлиника работает по графику субботы с 9:00 до 12:00.

Работают: регистратура, терапевт, педиатр, процедурный кабинет, прививочный кабинет, ЭКГ.

3 мая - выходной день.

С 4 мая по 8 мая поликлиника работает в штатном режиме.

9 мая - праздничный день.

С 10 мая по 11 мая - выходные дни.

Служба неотложной помощи работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Телефон: 4-12-37.

Приёмный покой работает круглосуточно.

Телефон регистратуры: 8 (47558) 4-25-67, 4-03-43.

Поликлиника первого микрорайона. Телефон: 4-47-97.

Детская поликлиника. Телефон: 4-08-25.