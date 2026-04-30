В Тамбовской области плотник получил тяжелые травмы из-за упавшей на него от ветра металлической сетки

В Государственной инспекции труда в Тамбовской области начали расследование тяжелого несчастного случая, который произошел 27 апреля с плотником организации, проводившим работы на территории одного из предприятий в г. Котовске.

По предварительной информации, в 17 часов 45 минут на территории предприятия при вязке арматуры для монолитных железобетонных стен в момент сильного порыва ветра произошло падение участка армированной сетки на работника.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и различными переломами. Медицинское учреждение квалифицировало полученные повреждения как тяжёлые.

- В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, которой предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося, – рассказали в Государственной инспекции труда в Тамбовской области.