Тамбовчанин на квадроцикле потерял управление и опрокинулся

Водитель квадроцикла был пьян Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 29 апреля в 21 час 10 минут в Сампурском муниципальном округе на 14 километре автодороги «Каспий-Сампур-Сатинка», которая проходит через село Сампур. 36-летний водитель не

зарегистрированного квадроцикла Loncin LX 200 не справился с управлением и

опрокинулся.

- В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован, – сообщает пресс-служба ГАИ.

Одной из причин аварии стало состояние сильного алкогольного опьянения, в котором находился водитель квадроцикла. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и лишался

удостоверения за нетрезвое вождение.