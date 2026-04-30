В Тамбове ужесточили наказание молодому человеку, по чьей вине в аварии погибла чета пенсионеров

Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор жителю Рассказово. Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек.

2 января 2025 года 20-летний парень ехал на автомобиле Changan по Рассказовскому шоссе в Тамбове со скоростью 127 километров в час.

- При подъезде к регулируемому перекрестку осужденный допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21110, в результате чего 76-летний водитель и его 77-летняя супруга скончались, - сообщает прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Молодой человек признал вину частично. Суд первой инстанции приговорил его к 3,5 годам колонии-поселения и лишению прав на 2 года.

Однако государственный обвинитель не согласился с этим приговором, посчитав его чрезмерно мягким.

Обосновывая свои доводы, прокурор указал, что осужденный и до, и после аварии не отличался примерным поведением. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, в момент ДТП он превысил скорость более чем в два раза, находясь поблизости от медицинских и дошкольных учреждений.

В итоге Тамбовский областной суд изменил приговор. Молодой человек отправится в колонию-поселение на 5 лет, прав его лишили на 2,5 года.