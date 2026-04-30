НовостиОбщество30 апреля 2026 8:17

Тамбовчанка не оплачивала коммуналку и кредиты, пока судебный пристав не арестовал ее счета

Женщине пришлось найти 600 тысяч рублей и рассчитаться с долгами
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанка задолжала 600 тысяч рублей по кредитным платежам и ЖКХ. Шесть исполнительных производств в отношении 37-летней женщины находились в Мордовском районном отделении судебных приставов.

Должнице направлялись уведомления о возбуждении исполнительных производств и повестки, но она так и не явилась на беседу. По месту регистрации женщина не жила.

- Сотрудник ведомства вынес постановление наложении ареста на банковские счета должницы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Кроме того, судебный пристав выяснил место работы тамбовчанки и направил туда требование об обращении взыскания на ее зарплату.

Только после этого женщина оплатила задолженность и исполнительский сбор на общую сумму 40 тысяч рублей.