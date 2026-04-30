В столкновении двух авто в Тамбовской области пострадала женщина

Один из водителей не уступил дорогу на перекрестке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал один человек, произошла в 9 часов 50 минут в городе Уварово в районе дома №29 по улице Октябрьской. 63-летний водитель легкового автомобиля HYUNDAI-SONATA на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим по главной дороге автомобилем ВАЗ-21140 под управлением 29-летней женщины.

- В результате аварии водитель иномарки не пострадал, водителя 14-й модели с многочисленными травмами госпитализировали в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.