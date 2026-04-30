Трех тамбовчан поймали на нарушении правил перевозки детей

Родителям напомнили правила перевозки детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Утром возле образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции осуществляли контроль за соблюдением водителями правил перевозки маленьких пассажиров.

Во время рейдового мероприятия пресекли 3 факта нарушения водителями машин правил перевозки детей. В отношении правонарушителей составили административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения». За это грозит штраф в 5 тысяч рублей.

- С каждым водителем провели профилактическую беседу о важности использования детских удерживающих устройств, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.