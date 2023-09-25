Тамбовчанка оплатила 57 штрафов ГИБДД после ареста машины

Под угрозой лишиться машины, женщина сразу отправилась в банк

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов города Тамбова и Тамбовского района находилось производство, возбужденное в отношении тамбовчанки. Женщина 57 раз нарушила правила дорожного движения, а штрафы, сумма которых достигла 50 тысяч рублей, платить не спешила.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 42500 рублей и вручил супругу должницы требование о явке в отделение судебных приставов.

- У явившейся на прием гражданки сотрудник ведомства арестовал автотранспортное средство Skoda Octavia. Это побудило женщину сразу же отправиться в банковскую организацию и оплатить долг в размере 92500 рублей в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области