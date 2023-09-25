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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:12

В Мучкапском районе подрядчик отказывался ремонтировать дорогу по гарантии

Прокуратура через суд обязала организацию выполнить работы
Марина МАКОВЛЕВА
На дорожном покрытии появились деформации

На дорожном покрытии появились деформации

Мучкапский районный суд рассмотрел иск прокурора района к подрядной организации с требованием обязать устранить дефекты дорожного покрытия на трассе «Мучкапский-Покровка-Троицкое-Владимировка».

Ремонт покрытия производился в 2020 году в рамках муниципального контракта. При этом гарантия на работы составляет от 4 до 6 лет.

- В процессе эксплуатации участка автомобильной дороги администрацией района были обнаружены дефекты дорожного покрытия в виде деформации дорожного покрытия и разрушений верхнего слоя. Однако претензии заказчика подрядчиком были проигнорированы, - сообщают в прокуратуре Мучкапского района.

Прокуратура через суд обязала подрядчика устранить недостатки в рамках гарантийного обслуживания. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Фото прокуратуры Мучкапского района