В Мучкапском районе подрядчик отказывался ремонтировать дорогу по гарантии

На дорожном покрытии появились деформации

Мучкапский районный суд рассмотрел иск прокурора района к подрядной организации с требованием обязать устранить дефекты дорожного покрытия на трассе «Мучкапский-Покровка-Троицкое-Владимировка».

Ремонт покрытия производился в 2020 году в рамках муниципального контракта. При этом гарантия на работы составляет от 4 до 6 лет.

- В процессе эксплуатации участка автомобильной дороги администрацией района были обнаружены дефекты дорожного покрытия в виде деформации дорожного покрытия и разрушений верхнего слоя. Однако претензии заказчика подрядчиком были проигнорированы, - сообщают в прокуратуре Мучкапского района.

Прокуратура через суд обязала подрядчика устранить недостатки в рамках гарантийного обслуживания. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Фото прокуратуры Мучкапского района