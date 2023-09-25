Тамбовчанин на иномарке сбил 14-летнего велосипедиста

Мальчик получил травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 23 сентября в 10 часов в районе дома № 46 по улице Советская города Кирсанова. 60-летний водитель «KIA RIO», при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по линии тротуара.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего с различными травмами доставили в Кирсановскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.