Тамбовчанин ударил полицейского ножом в руку

В Рассказовском районном суде вынесли приговор за применение насилия в отношении представителя власти. Установлено, что мужчина, находясь в одной из квартир города Рассказово угрожал ножом проживающей там женщине. Прибывший на место сотрудник полиции потребовал от него прекратить это, но дебошир ударил полицейского ножом по левой руке, в результате чего он получил резаную рану и ссадину на левой руке.

В судебном заседании мужчина в полном объеме признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.