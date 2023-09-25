В Тамбове заполнили системы отопления 900 домов

Система отопления заполнена почти в 900 многоквартирных домах Тамбова, которые отапливаются от центральной системы отопления. Всего же в областном центре чуть менее 1,8 тысяч таких МКД. Об этом в понедельник сообщили в Центральной городской диспетчерской службе. Заполнение системы отопления является одним из этапов подготовки дома к началу пуска тепла.

Изначально планировалось, что это работа будет завершена до конца сентября, но теплый сентябрь внес свои коррективы в график. По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя тоже обещает быть теплой – до +25 градусов.

- Тем не менее, процесс подготовки города к зиме не останавливается, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Ежедневно управляющие компании заполняют все новые и новые дома. Кроме того, в областном центре завершены все гидравлические испытания на сетях.