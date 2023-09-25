Нетрезвый тамбовчанин отомстил соседу, разбив его машину

35-летний житель села Тулиновка Тамбовского района обратился в полицию с заявлением о порче своей иномарки. Как выяснилось, нетрезвый сосед автовладельца, безработный 38-летний мужчина, после ссоры решил отомстить своему знакомому таким образом, вооружившись палкой.

- Происходящее увидели неравнодушные соседи и сообщили хозяину машины. Однако злоумышленнику все-таки удалось разбить фару, заднее стекло и нанести повреждения на металлические части кузова, - отметили в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время проводятся доследственная проверка и экспертиза, по результатам которой будет установлен ущерб.