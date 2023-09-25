Запланированы отключения света в Тамбове и Тригуляе

26 сентября в Тамбове будут производить ремонт на воздушной линии ВЛ-6 кВ и в трансформаторных подстанциях. Об этом сообщают в администрации города Тамбова. В связи с этим с 9.00 до 14.00 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

- ул. Бабарыкина, д. 5-10;

- ул. Сабуровская, д. 3-42;

- ул. Липовая, д. 1-40;

- ул. Сосновая, д. 1-34;

- ул. Березовая, д. 1-40;

- ул. Лозовая, 1-26;

- ул. Тополиная, д. 1-40;

- ул. Магистральная, д. 24-74;

- ул. Кленовая, д. 3-76;

- пр. Фруктовый, д. 8-27;

- пр. Тихий, д. 5-12;

- ул. Рябиновая, д. 1-5;

- ул. Сиреневая, д. 1-17;

- ул. Вишневая, д. 1-9;

- ул. Каштановая, д. 3-51;

- ул. Песчаная, д. 82-129;

- ул. Ласковская, д. 127-137;

- ул. Чкалова, д. 3, 80-139;

- ул. Славная, д. 1-28;

- ул. Еловая, д. 1-26.

Кроме того, в связи с проведением работ по расчистке ВЛ-10 кВ ПС «Новолядинская» 3-5, 10-12 октября с 9.00 до 16.00 будет временно прекращено электроснабжение в поселке Тригуляй.