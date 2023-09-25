Запланированы отключения света в Тамбове и Тригуляе

26 сентября в Тамбове будут производить ремонт на воздушной линии ВЛ-6 кВ и в трансформаторных подстанциях. Об этом сообщают в администрации города Тамбова. В связи с этим с 9.00 до 14.00 будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
- ул. Бабарыкина, д. 5-10;
- ул. Сабуровская, д. 3-42;
- ул. Липовая, д. 1-40;
- ул. Сосновая, д. 1-34;
- ул. Березовая, д. 1-40;
- ул. Лозовая, 1-26;
- ул. Тополиная, д. 1-40;
- ул. Магистральная, д. 24-74;
- ул. Кленовая, д. 3-76;
- пр. Фруктовый, д. 8-27;
- пр. Тихий, д. 5-12;
- ул. Рябиновая, д. 1-5;
- ул. Сиреневая, д. 1-17;
- ул. Вишневая, д. 1-9;
- ул. Каштановая, д. 3-51;
- ул. Песчаная, д. 82-129;
- ул. Ласковская, д. 127-137;
- ул. Чкалова, д. 3, 80-139;
- ул. Славная, д. 1-28;
- ул. Еловая, д. 1-26.
Кроме того, в связи с проведением работ по расчистке ВЛ-10 кВ ПС «Новолядинская» 3-5, 10-12 октября с 9.00 до 16.00 будет временно прекращено электроснабжение в поселке Тригуляй.