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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 10:41

В Тамбовской области три женщины получили выплаты на несуществующих детей

Подозреваемые предоставили ложные справки и свидетельства о рождении
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовские полицейские раскрыли несколько фактов мошенничества. В ПФР и Центр социальной поддержки граждан по Тамбовской области обратились три женщины с заявлениями на получение социальной выплаты на рождение детей. Выплаты женщины получали, но, как оказалось, детей у них не было. Подозреваемые предоставили ложные справки и свидетельства о рождении малышей, приобретенные незаконным путем в другом регионе.

- Ущерб государству, причиненный от противоправной деятельности трех подозреваемых женщин, составил более одного миллиона рублей. Возместить причиненный ущерб теперь придется мошенницам из собственного кармана, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оперативники выявляют, имели ли место аналогичные факты совершения мошеннических действий.