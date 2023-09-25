21-летний тамбовчанин получил 9 лет колонии за торговлю наркотиками

Представитель прокуратуры города Котовска в суде поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Тамбова. Он признан виновным в совершении 7 преступлений, связанных со сбытом наркотиков.

- Подсудимый в июне прошлого года, получив партию наркотика, прибыл в Котовск с целью незаконного сбыта бесконтактным способом наркопотребителям. Для этого подсудимый сделал на территории города 7 закладок с наркотическими средствами внутри, однако его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота около 6 граммов мефедрона, - рассказали в прокуратуре города Котовска.

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