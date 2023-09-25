В Тамбовской области раскрыты две кражи денег с банковских карт

В Тамбове 22-летний молодой человек потерял карту по дороге от остановки. Пропажу он заметил только дома, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании средств. Молодой человек обратился в полицию. Полицейские задержали 34-летнего мужчину, который нашел карту и решил ею воспользоваться, закупив продукты и алкоголь на 900 рублей.

В Жердевке 57-летний мужчина снимал в банкомате зарплату и забыл свою карту, которую прикарманил другой посетитель.

- Первым делом злоумышленник купил в одном из сетевых магазинов продукты и алкоголь. Следом пошел за лекарствами в аптеку. Но деньги на карте уже закончились. Выйдя на улицу, злоумышленник оставил карту на скамейке в парке, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Потерпевший обнаружил, что его банковская карта пропала, и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска получили приметы подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения и установили его личность. Им оказался 63-летний местный житель.

В настоящий момент по двум фактам краж проводятся расследования и возбуждены уголовные дела.