На Тамбовщине пройдёт «Монетная неделя»

С 25 сентября по 8 октября в Тамбовской области пройдет «Монетная неделя». Акция позволит вернуть металлические деньги в оборот, а жители региона узнают, как можно использовать накопившуюся мелочь. В акции примут участие 9 коммерческих банков.

Жители и гости Тамбовщины смогут обменять мелочь на банкноты и монеты большего номинала, а также памятные монеты Банка России или зачислить средства на свой счет. О подробностях и условиях проведения акции можно узнать, обратившись непосредственно в офисы банков и на сайте монетнаянеделя.рф/tambov. В региональном отделении Банка России, говорят, что тамбовчане хранят большое количество мелочи дома, не используя её как средство платежа. Но это тоже накопления, которыми можно пользоваться постоянно,

оплачивая, например, покупки. Людям предлагают вернуть мелочь в оборот, что позволит государству сэкономить средства на чеканку новых монет. Эксперты напоминают, что себестоимость чеканки монет выше, чем производства банкнот. При этом средняя продолжительность жизни банкноты мелких номиналов – порядка одного года, а монета живет 20-30 лет.