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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 8:00

В Тамбовской области изъято 1350 пачек контрафактных сигарет

Факты незаконной торговли табачной продукцией зафиксированы в Тамбове и Кирсанове
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники полиции зафиксировали на ул. Коммунальной в Тамбове факт хранения и реализации табачной продукции с признаками контрафакта. 58-летняя тамбовчанка продавала в торговом павильоне сигареты без документов. Изъято 570 пачек.

В Кирсанове на ул. Красноармейской 60-летняя местная жительница также продавала табачные изделия, не имея на них документов.

- Сотрудники полиции изъяли 780 пачек сигарет с признаками контрафакта. Дознавателем назначено проведение ряда экспертиз по проверке качества изъятой продукции, ущерба, причиненного правообладателям, изучается изъятая документация, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.