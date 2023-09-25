71-летний тамбовчанин напал с ножом на приятеля

Экипажу Росгвардии поступила информация о ножевом ранении мужчины, которое ему нанесли в одном из частных домовладений на ул. Красная Заря города Уварово. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 70-летнего пенсионера с ранением в живот. Пострадавший пояснил, что после распития спиртного со знакомым у них возник конфликт, во время которого он напал на него с ножом и скрылся. Сотрудники вневедомственной охраны на этой же улице задержали 71-летнего подозреваемого.

- Ранее судимого местного жителя передали сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Потерпевший был госпитализирован в районную больницу. Его жизни ничего не угрожает.