В Мичуринске ушла из жизни руководительница Музея-усадьбы А.М. Герасимова

Тамара Ильинична была заслуженным работником культуры РФ и почетным гражданином города Мичуринска

23 сентября на 86-м году ушла из жизни Тамара Ильинична Воронова - руководитель Музея-усадьбы народного художника СССР А.М.Герасимова, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Мичуринска. Об этом сообщают в правительстве Тамбовской области.

Тамара Ильинична начинала как научный сотрудник городского краеведческого музея, стояла у истоков Дома-музея А.М.Герасимова, которым бессменно руководила до настоящего времени. Она внесла огромный вклад в развитие музейного дела Тамбовской области, неустанно напоминая о вкладе в культуру выдающегося художника, первого Президента АХ СССР А.М.Герасимова.

Фото правительства Тамбовской области