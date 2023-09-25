В Тамбовской области пройдет слет сокольников

Соколиная охота включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России

С 28 по 30 сентября в селе Панское Мичуринского округа пройдет Всероссийский слет сокольников «Живое наследие».

На 28 и 29 сентября намечены квалификационные испытания, свободная полетная программа. Посетители смогут полюбоваться на ловчих птиц и посетить выставку «Соколиная охота народов мира». 30 сентября запланирована шоу-программа «Царская соколиная охота».

- Зрители увидят соревнования соколов в различных номинациях. Среди них – «Рейсинг» (гонки соколов), «Вабление» (выучка соколов), «Курсинг» (механический заяц). Также на фестивале пройдет шоу воздушных гимнастов, выступления дрессированных собак. Будет работать аллея мастеров, охотничья кухня и детские площадки, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

К слову, соколиная охота включена в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

Фото правительства Тамбовской области