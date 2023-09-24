Тамбовский «Спартак» проиграл в Хабаровске

Фото со страницы ФК "Спартак" Тамбов в VK.

Накануне, 23 сентября, в Хабаровске состоялся очередной матч первенства России по футболу во второй лиге. Дубль местных армейцев на стадионе «Имени В.И. Ленина» принимал тамбовский «Спартак». Счет на 20-й минуте открыли хозяева - отличился Игнат Полищук. Во втором тайме соперник увеличил преимущество на 56-й минуте – Захар Кравцов сделал счет 2:0. На 57-й минуте Олег Чернышов заработал на себе пенальти, а Михаил Белов успешно его реализовал. Но на 66-й минуте Владислав Захаров забил третий гол в наши ворота. Сократить отставание до минимума удалось на 85-й минуте, когда пенальти заработал Роман Жеребятьев, а Дмитрий Соловьев уверенно пробил с «точки». Итог – 3:2 в пользу «СКА-Энергии-2».

После вчерашнего игрового дня «Спартак» занимает пятое место с 18 очками в активе в группе 3. В ТОП-3 входят «Калуга» (24), раменский «Сатурн» (22) и тульский «Арсенал-2» (20). Теперь 1 октября тамбовские футболисты сыграют в дома с дублем «Химок». Начало в 17:00.