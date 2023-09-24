Тамбовские «волчата» уступили в Саратове

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 23 сентября, действующий чемпион НМХЛ МХК «Тамбов» на саратовском льду проводил повторный матч с местным «Кристаллом». После рекордных 8:0 в первой встрече подопечные Андрея Пелевина капитулировали. Хозяева с 13-й минуты повели в счете и не упускали нити игры из своих рук вплоть до финальной сирены. По разу ворота «Кристалла» поразили – Дмитрий Беленчук (29-я, 1:2), Евгений Труфанов (36-я, 2:3) и Вадим Сущев (46-я, 3:4). Итог – 4:3 в пользу хозяев.

- Мы говорили ребятам на собрании, что будет совершенно другая игра, они нас не услышали. Наш бич – огромное количество ненужных удалений, мы пропустили в меньшинстве дважды, - подытожил тренер МХК «Тамбов» Андрей Пелевин.

После вчерашнего игрового дня мичуринцы занимают седьмое место с двумя очками. Лидируют – кирово-чепецкая «Олимпия» (восемь), «Кристалл» (шесть) и нововоронежский «Протон» (пять). Теперь 26 и 27 сентября «волчата» сыграют в Боброве в местной «ЭкоНивой». Начало матчей в 18:00.