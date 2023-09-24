Тамбовские хоккеисты проиграли «Челнам»

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Хоккейный клуб «Тамбов» провел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. На льду «Кристалла» подопечные Александра Журика принимали «Челны» из Набережных Челнов. После нулевого первого периода наши парни выиграли вторую 20-минутку благодаря точным броскам Максима Баина (33-я,1:0) и Артема Гареева (38-я, 2:1). Но третий период прошел при ощутимом перевесе гостей. У нас отличился лишь Эдуард Гиматов (49-я, 3:3). Итог – 5:3 в пользу «Челнов».

Теперь сегодня, 24 сентября «Тамбов», примет на своем льду «Торос» из Нефтекамска. Начало матча в 13:00. После вчерашнего игрового дня «волки» идут на седьмом месте с 11-ю баллами. В ТОП-3 входят – «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (14), «Южный Урал» из Оренбургской области (13) и красноярский «Сокол» (12).