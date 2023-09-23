Медики, устроившиеся на работу в учреждения Тамбова и Мичуринска, смогут получить 1 миллион рублей

На заседании Тамбовской областной Думы приняли законопроект о мерах поддержки медработников. Выплаты в 1 миллион рублей смогут получить со следующего года узкопрофильные специалисты, трудоустроившиеся в поликлиники Тамбова и Мичуринска и оказывающие медицинскую помощь в первичном звене.

Сейчас в нашем регионе действует программа «Земский доктор», которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, которые устроились на работу в сельской местности и небольших городах. Она показала свою эффективность, позволив привлечь специалистов в первичное звено здравоохранения.

Однако данная программа не распространяется на медиков в городах с населением более 50 тысяч человек. Между тем, поликлиники Тамбова и Мичуринска также испытывают дефицит кадров. Законопроект призван решить проблему нехватки узкопрофильных специалистов в поликлиниках двух крупнейших городов области.

Всего в перечне более 20 специальностей: невролог, кардиолог, онколог, хирург, инфекционист, акушер-гинеколог и другие. Медики, получившие выплату в один миллион рублей, будут обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет.

- С конца 2021 года на территории Тамбовской области успешно действует аналогичная мера поддержки участковых педиатров и терапевтов, трудоустроившихся в поликлиники Тамбова и Мичуринска, - напоминают в пресс-службе регионального правительства. - Благодаря этому в 2022 году приняты на работу 17 специалистов. Ожидается, что в этом году соглашения заключат еще 16 врачей, из которых восемь медиков уже трудоустроились.