МХК «Тамбов» начал сезон-2023/24 с разгромной победы

Фото с сайта НМХЛ.

Накануне, 22 сентября, действующий чемпион НМХЛ МХК «Тамбов» стартовал в новом розыгрыше. На саратовском льду мичуринские хоккеисты одержали пока что самую крупную победу в этом сезоне – забросили в ворота местного «Кристалла» восемь (!) безответных шайб. Дубль оформил Артем Зубарев (30-я, 54-я), по разу отличились – Никита Григорьев (12-я), Матвей Шелехов (16-я), Матвей Ромакер (31-я), Данила Карпов (36-я), Кирилл Лунин (49-я) и Егор Плитин (50-я). По ассистентскому дублю сделали – Лунин, Карпов и Вадим Сущев. Итог – 8:0 в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня мичуринцы занимают шестое место с двумя очками. Лидируют – кирово-чепецкая «Олимпия» (восемь), «Рязань-ВДВ» и пензенский «Дизелист» (по пять). При этом лишь «Олимпия» идет без очковых потерь.

Сегодня, 23 сентября, наши хоккеисты проведут повторный матч с «Кристаллом». Начало поединка в 12:00.