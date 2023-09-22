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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:00

Тамбовчанин едва не зарезал приятеля в пьяной драке

Ранее мужчина уже отправил на тот свет свою мать и отсидел за это
Марина МАКОВЛЕВА

Доказательства, собранные Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области, суд признал достаточными для вынесения приговора 50-летнему местному жителю. Его признали виновным в покушении на убийство.

- Фигурант в ходе распития спиртного с приятелем оскорбительно выразился в адрес его сожительницы. По этой причине между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и стал наносить приятелю удары по различным частям тела до тех пор, пока тот не потерял сознание, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Агрессор сам испугался своего поступка и позвонил в службу спасения. У 40-летнего потерпевшего оказалась повреждена грудная клетка, голова и шея.

Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы. К слову, он уже отсидел срок за причинение тяжкого вреда здоровью матери, повлекшего ее смерть.