Тамбовчанка устала платить по кредиту и заявила, что деньги на ее имя занимал кто-то другой

Староюрьевский районный суд Тамбовской области вынес обвинительный приговор местной жительнице за заведомо ложный донос.

Подсудимая несколько лет назад взяла в банке кредит на покупку скутера. Чтобы избавиться от необходимости платить по кредиту, жительница Староюрьево обратилась в полицию с заявлением о том, что кредит оформляла не она, а некое неизвестное лицо без ее ведома.

- В ходе проведенной проверки было установлено, что указанный кредит в сумме 70 000 рублей на покупку скутера, она оформляла сама, изложив впоследствии в своем заявлении заведомо ложные сведения о совершенном преступлении, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Женщине отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе. Ей придется заплатить штраф в размере 15 000 рублей.