Тамбовчанин отсудил у «Фонда капитального ремонта» 280 тысяч рублей

Житель Котовска обратился в суд с иском к подрядной организации и органу местного самоуправления. Он требовал взыскать с них ущерб, причиненный заливом квартиры.

При капитальном ремонте кровли многоэтажки подрядчик снял старую кровлю и разобрал часть стропильной системы, при этом не укрыв разобранный участок. Во время ливня вода протекла через перекрытие и залила квартиру истца, повредив ремонт и спровоцировав короткое замыкание.

- Истец просил взыскать причиненный заливом квартиры ущерб в размере 251 160 рублей и компенсировать ему моральный вред в размере 100 000 рублей, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Котовский городской суд рассмотрел исковые требования и частично удовлетворил их. С «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» взыскали 251 160 рублей за поврежденное имущество и 30 000 рублей в счет компенсации морального вреда.