В Тамбове обнародовали расписание субботников

В Тамбове стартовал месячник благоустройства. В этом году город разделили на 20 секторов согласно их территориальной принадлежности. За каждым закреплены определенные даты субботников.

- Это сделано для того, чтобы оптимизировать логистику вывоза мусора и растительных отходов, которые будут убраны во дворах и скверах конкретного микрорайона, - пояснили в администрации города Тамбова.

23-24 сентября уборка запланирована в совете микрорайонов "Пехотка" и "Станция Цна", улицы Астраханская, Станция Цна, С. Лазо, Ахлебиновская роща.

25-26 сентября - "Южный", "Прохладный", улицы Южная, Андреевская, Набережная, Астраханская, Тельмана.

27-28 сентября - "Покровский", "Лермонтовский сквер", улицы Тельмана, Пролетарская, Комсомольская, Набережная.

30 сентября-1 октября - "Автолюбитель", "Киквидзе", улицы Бастионная, Кавказская, Н. Прибоя, Гастелло, 1-й Авиационный пр-д.

2-3 октября - "Салют", "Полынковский", улицы Тамбов-6, Дегтярева, Елецкая, Линейная, Вагонная, пл. Мастерских, Ерофеевская, Ново-Стремянная, Гастелло, Дорожная, Авиационная.

4-5 октября - "Сенько", "Летный городок", Гастелло, Воронежская, Сенько, Тамбов-4.

6 октября - "Успенская площадь", "Б.Бак", "Железнодорожный", улицы Покровская, Воронежская, Гагарина, Гастелло, Елецкая, Кавалерийская, Октябрьская, Пролетарская, Железнодорожная, Лермонтовская.

7-8 октября - "Олимпийский парк", "Северный", улицы Магистральная, Сабуровская, Мичуринская, мер. Радужный, Северный.

9-10 октября - "Уютный", "Запрудный", улицы Мичуринская, Свободная, Агапкина, Запрудная, пос. Первомайский.

11-12 октября - "Школьный", "Чичерина", улицы Мичуринская, Агапкина, Чичерина, Магистральная.

13 октября - "Парк Победы", "Ласки", улицы Ласковская, Магистральная, Мичуринская, бул. Энтузиастов, Н. Вирты, Заводская, Степная.

14-15 октября - "Поликлиника им. В. Коваля", "Техникум отраслевых технологий", улицы Магистральная, Рылеева, бул. Энтузиастов, Чичерина.

16-17 октября - "Магистральный", "Бульвар Энтузиастов", улицы Магистральная, К. Маркса, бул. Энтузиастов, Мичуринская.

18-19 октября - "Автогородок", "Защитный", улицы К. Маркса, Шлихтера, Социалистическая, Рылеева, Советская, Урожайная, бул. Энтузиастов, Научная, Защитная, Пушкарская.

20-21 октября - "Комсомольская площадь", "ТЭЦ", улицы Советская, Чичканова, К. Маркса, Пролетарская, Рязанская, Н. Вирты, Моршанское шоссе.

23-24 октября - "Вознесенский", "Студенецкий", улицы Пролетарская, Монтажников, Московская, С. Разина, Студенецкая, К. Маркса, Куйбышева, Советская.

25-26 октября - "22 школа", "Центральный", улицы Советская, Куйбышева, Пролетарская, Подвойского, Северная площадь.

27-28 октября - "Автовокзал", "Педагогический колледж", улицы Пролетарская, Н. Вирты, Рязанская, К. Маркса, Никифоровская, Заводская, Степная.

29-30 октября - "Старинный", "Ярмарочный", улицы Комсомольская, К. Маркса, Куйбышева, Пролетарская.

30 октября - "Пригородный лес", улицы С. Рахманинова, Советская, С. Разина, Рассказовское шоссе.

При желании субботник можно организовать вне указанных дат, для этого необходимо позвонить по телефону 45-15-06 (с 8.30 до 17.30) для координации совместных действий по вывозу мусора.