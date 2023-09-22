Тамбовчанина будут судить за попытку вступить в ряды ВСУ

В УФСБ России по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Тамбовской области, которого подозревают в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.

Установлено, что мужчина для вступления в ряды ВСУ инициировал электронную переписку представителями националистического формирования, которое ведет набор и подготовку добровольцев из числа граждан нашей страны для участия в военных действиях против ВС России.

С апреля по июнь этого года тамбовчанин искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но его задержали сотрудники ФСБ России.

- На основании полученных материалов в УФСБ России по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене), - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Московский областной суд для рассмотрения по существу.