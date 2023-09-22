Тамбовчан 16 лет не переселяют из разваливающегося дома

В прокуратуре Советского района г. Тамбова провели проверку по обращению жильцов дома по ул. Астраханской о бездействии чиновников, которые не переселяют людей из непригодного жилья.

Выяснилось, что на основании заключения межведомственной комиссии и постановления администрации города Тамбова от 2007 года многоквартирный жилой дом признали непригодным для проживания. На момент обследования было ясно, что проживание в жилом помещении представляет возможную опасность для жизни и здоровья граждан в связи с несоответствием его санитарной и технической пригодности для проживания.

Администрацией города все последующие годы ничего не делала, чтобы переселить людей. Чтобы защитить права жителей, прокуратура района направила в суд исковое заявление к городской администрации о возложении обязанности предоставить семье благоустроенной жилое помещение по договору социального найма взамен ранее занимаемого жилого помещения.

- Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, - сообщает прокуратура Тамбовской области.