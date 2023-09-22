Руководитель тамбовской строительной фирмы не платил налоги и скрывал поступление денег на счета

Доказательства, собранные следственным органом СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору строительной организации. Его признали виновным в сокрытии денежных средств, которые должны были взыскать в счет недоимки по налогам.

Как рассказали в ведомстве, организация вовремя не заплатила налоги и страховые взносы в размере более 36 млн рублей. Поэтому налоговый орган направил в банки поручения о приостановлении операций по расчетным счетам фирмы и принудительном списании суммы задолженности. Генеральный директор знал об этом и попросил контрагентов перечислять деньги на другие счета. Таким образом ему удалось скрыть около 8 млн рублей.

Сотрудники УФНС России по Тамбовской области выявили преступление. Руководителю придется выплатить штрафа в размере 300 тысяч рублей.