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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:12

Руководитель тамбовской строительной фирмы не платил налоги и скрывал поступление денег на счета

Мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Доказательства, собранные следственным органом СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору строительной организации. Его признали виновным в сокрытии денежных средств, которые должны были взыскать в счет недоимки по налогам.

Как рассказали в ведомстве, организация вовремя не заплатила налоги и страховые взносы в размере более 36 млн рублей. Поэтому налоговый орган направил в банки поручения о приостановлении операций по расчетным счетам фирмы и принудительном списании суммы задолженности. Генеральный директор знал об этом и попросил контрагентов перечислять деньги на другие счета. Таким образом ему удалось скрыть около 8 млн рублей.

Сотрудники УФНС России по Тамбовской области выявили преступление. Руководителю придется выплатить штрафа в размере 300 тысяч рублей.