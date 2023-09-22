В Строителе пьяный мужчина решил покататься на машине уснувшего собутыльника

В поселке Строитель сотрудники патрульно-постовой службы задержали автомобиль на улице микрорайона Южный. За рулем находился нетрезый мужчина. Как выяснилось, он не является владельцем иномарки, в "одолжил" ее у знакомого, с которым выпивал накануне.

- Воспользовавшись беспомощным состоянием уснувшего автовладельца-пенсионера, злоумышленник взял ключи зажигания, висевшие в прихожей, и решил покататься на чужой машине. По счастью, обошлось без ДТП, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы. Кроме того, виновному придется возместить материальный ущерб, нанесенный автомобилю.

Еще один угон произошел в Инжавинском районе. Житель села Калугино отдал машину в ремонт знакомому автомеханику, а тот без спроса решил опробовать ее на ходу.