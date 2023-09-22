Улицу с тремя домами в Тамбове хотят назвать в честь героя спецоперации Дениса Иванова

В Тамбовскую городскую Думу Тамбовской области поступило предложение о переименовании части улицы 1-ой Полковой города Тамбова (в границах от улицы К. Маркса до стадиона муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Российской Федерации Д.Е. Иванова» по улице Советская, д. 159) и присвоении ей наименования «улица Дениса Иванова» в честь Героя Российской Федерации Дениса Евгеньевича Иванова.

По данным Тамбовской городской Думы, на этом части улицы зарегистрировано 3 многоквартирных дома. Жители домов по ул. 1-я Полковая, 32, 34 и 36 могут высказать свое мнение по этому поводу. Обращения с указанием фамилии, имени, отчества, адреса постоянной регистрации принимаются с 15 сентября по 15 октября включительно по электронной почте: post@tambovduma.ru, а также в письменном виде по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28.

Справки по телефонам: 75-03-02; 75-01-44; 72-47-59 (отдел по делам горожан Тамбовской городской Думы Тамбовской области).