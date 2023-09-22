Тамбовчане, отличившиеся в спецоперации, получат бесплатные земельные участки

Депутаты Тамбовской областной Думы одобрили закон о регулировании земельных отношений. Речь идёт о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Бесплатный земельный участок получат военные, добровольцы и служащие Росгвардии, удостоенные звания Героев России или награждённые орденами за заслуги, проявленные в ходе спецоперации, и являющиеся ветеранами боевых действий.

Также правом на земельный участок наделены члены семей участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в спецоперации.