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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:13

Тамбовчане, отличившиеся в спецоперации, получат бесплатные земельные участки

Закон одобрили депутаты облдумы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Депутаты Тамбовской областной Думы одобрили закон о регулировании земельных отношений. Речь идёт о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Бесплатный земельный участок получат военные, добровольцы и служащие Росгвардии, удостоенные звания Героев России или награждённые орденами за заслуги, проявленные в ходе спецоперации, и являющиеся ветеранами боевых действий.

Также правом на земельный участок наделены члены семей участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в спецоперации.