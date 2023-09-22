В Тамбове поймали мошенников, орудовавших на всей территории России

В полицию Тамбова поступили заявления от жителей областного центра о хищении денег. Потерпевшие искали автозапчасти по выгодной цене на сайте объявлений. Их привлекло одно и то же заманчивое предложение. Покупка должна была осуществиться следующим образом: покупатель оплачивает товар и доставку, после этого продавец отправляет детали транспортной компанией.

- После перевода денежных средств, доверчивые граждане либо получали некачественный товар, либо вовсе лишались своих сбережений, а продавец переставал выходить на связь, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Оперативники задержали подозреваемого в мошеннических действиях. Им оказался 29-летний местный житель. Как выяснилось, подозреваемый обманывал доверчивых граждан по всей территории Российской Федерации. Схему обмана он придумал вместе со своим приятелем. На данный момент известно о десяти фактах обмана, общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Злоумышленник задержан и находится в следственном изоляторе, его товарищ дает показания. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее задержанный уже был судим за совершение аналогичных преступлений.