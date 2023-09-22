Житель Моршанского района хранил дома 12 кг марихуаны

Сельчанину грозит уголовное преследование Фото: УМВД по Тамбовской области

В селе Давыдово Моршанского района сотрудники наркоконтроля обнаружили дома у 50-летнего мужчины 12 килограмм марихуаны. Наркосодержащее растение направлено на исследование. Ранее мужчина уже привлекался за аналогичные преступления.

- В настоящее время ведется документирование преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.