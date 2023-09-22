Жителей Котовска просят предоставить записи видеорегистраторов для поиска пожилой женщины

Женщина была одета в белую футболку и синие бриджи, на голове - розовая панама

К поискам 83-летней Галины Поповой, пропавшей в Котовске 16 сентября, подключился отряд «Лиза Алерт». Поиски в лесном массиве севернее города продолжаются.

- Нужна помощь водителей и добровольцев! Если вы проезжали 16 сентября 2023 года в районе 14.00 по участку дороги от 52,6087244, 41,5179046, пожалуйста, посмотрите записи со своих регистраторов или пришлите по указанным контактам тамбовского отряда «Лиза Алерт»: Ксюша +7 915 881 33 43 или https://t.me/Martyshca_LA, - обращаются к горожанам в администрации города Котовска.

Напомним, пожилая женщина ушла за грибами и не вернулась. Родственники даже пообещали денежное вознаграждение тем, кто обнаружит бабушку живой. К сожалению, точный маршрут Галины Петровны неизвестен.

Пропавшая была одета в белую футболку, синие вельветовые укороченные брюки, на голове — розовая панама с полями, на шее – розовый платок. Женщина была обута в розовые кроссовки, за плечами — черный рюкзак.

Фото администрации города Котовска