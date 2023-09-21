В Тамбовской области банк оштрафовали на 50 тысяч рублей за попытку взыскать с женщины задолженность

В управление ФССП России по Тамбовской области поступило обращение жительницы Староюрьевского района. Она пожаловалась на неправомерные действия банка, пытавшегося взыскать с нее просроченную задолженность по кредитной карте.

- Установив, что кредитор совершал на принадлежащий должнику номер телефона до 5 звонков в сутки и до 14 звонков за календарную неделю, должностное лицо управления составило в отношении него протокол об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судья Староюрьевского районного суда постановил признать банковскую организацию виновной и назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. При обжаловании данного постановления Тамбовский областной суд оставил его без изменения. Банк оплатил штраф в полном объеме.

К слову, с начала года сотрудники ведомства составили 31 протокол об административных правонарушениях, совершенных профессиональными взыскателями при взыскании просроченной задолженности.