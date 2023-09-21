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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:39

Тамбовчанин на 4,5 года отправится в колонию за кражу 90 тысяч рублей с банковских карт

Мужчина придумал хитрую схему получения чужих денег в банке
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района города Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего жителя села Донское. Мужчину признали виновным в совершении 18 краж денег с банковского счета.

- Подсудимый обманом брал у третьих лиц банковские карты и путем физического воздействия вызывал несанкционированный сбой операционной системы в различных банкоматах. После чего создавал претензию, по результатам рассмотрения которой ему начислялись денежные средства. Таким образом он похитил 90 тысяч рублей, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.