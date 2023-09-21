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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:40

19-летний житель Котовска обокрал несколько торговых павильонов

Владельцы сообщили в полицию о пропаже денег из касс
Марина МАКОВЛЕВА
Добычей мужчины стало более 30 тысяч рублей

Добычей мужчины стало более 30 тысяч рублей

Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Котовска обратились сразу несколько владельцев торговых павильонов, расположенных в разных районах города. Потерпевшие сообщили, что из касс были похищены деньги. Неизвестный взламывал пластиковые входные двери и проникал в помещение. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили приметы подозреваемого. 19-летний злоумышленник был задержан и дал признательные показания.

- Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый за несколько ночей, совершив шесть фактов кражи денежных средств путем проникновения в торговые павильоны, похитил в общей сложности более 30 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за кражи.