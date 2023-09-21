В Тамбовской области мужчина помогал иностранцам устанавливать отцовство над чужими детьми и получать вид на жительство в России

Иностранец заработал 3,6 миллиона рублей Фото: УМВД России по Тамбовской области

В УМВД России по Тамбовской области в отношении гражданина одного из государств ближнего зарубежья возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества. Злоумышленника задержали в октябре 2022 года по подозрению в организации незаконной миграции. Уголовное дело возбудили ст. 322.1 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

- По версии следствия, в период с декабря 2020 по октябрь 2022 года он осуществлял деятельность по незаконному получению мигрантами документов для пребывания на территории Российской Федерации. К криминальной схеме им было привлечено 27 женщин. У всех них в свидетельствах о рождении детей отсутствовали сведения об отцах. За денежное вознаграждение аферист помогал устанавливать иностранцам фиктивное отцовство над несовершеннолетними гражданами Российской Федерации. После этого мигранты могли претендовать на получение вида на жительство в России в упрощенном порядке. Таким образом было организовано незаконное пребывание 45 иностранных граждан в Брянской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областях. По предварительным данным, незаконный доход превысил 3,6 миллиона рублей. В сентябре 2023 года в отношении предполагаемого лидера преступного сообщества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.