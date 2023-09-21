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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 9:02

В Тамбовской области при пожаре погиб 10-летний мальчик

В момент возгорания ребенок находился дома один
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Причину пожара установит экспертиза

Причину пожара установит экспертиза

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 21 сентября загорелся жилой дом по улице Гагарина в городе Рассказово. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика. В доме он проживал вместе с мамой, бабушкой и дедушкой.

- Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что ребенок в момент возгорания внутри жилого помещения находился один. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин, повлекших трагическую гибель ребенка, а также условий проживания и воспитания мальчика. Для определения точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.