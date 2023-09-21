Хоккейный клуб «Тамбов» одержал первую домашнюю победу в сезоне-2023/24

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 20 сентября, ХК «Тамбов» принимал на льду «Кристалла» «Ижсталь». Хозяева нуждались в победе после унизительных 0:4 от пермского «Молота». И с блеском справились с задачей.

Уже спустя 246 секунд после начала игры наши парни вели с перевесом в две шайбы – отличились Олег Корчагин (4-я) и Тимур Фаткуллин (5-я). Второй «сухой» период сменился голевой феерией в третьем игровом отрезке. Удмуртцы дважды сокращали отставание в счете до минимума, но тамбовчане оба раза восстанавливали комфортный перевес в две шайбы, добившись в итоге еще более внушительного преимущества. По разу «Ижсталь» огорчили – Эдуард Гиматов (47-я, 3:1),Николай Майоров (54-я, 4:2) и Антон Лазарев (60-я, 5:2). Итог – 5:2 в пользу «волков». Ассистентским дублем отметился Майоров – с его передач цель поразили Гиматов и Лазарев.

Теперь завтра, 22 сентября, «Тамбов» примет на своем льду «Челны». Начало матча в 18:30. После вчерашнего игрового дня «волки» идут на пятом месте с 11 баллами. В ТОП-3 входят – «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, воскресенский «Химик» (по 12) и «Южный Урал» из Оренбургской области (11).