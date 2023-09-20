В Тамбове запланирован ремонт электросетей

21 сентября в Тамбове отключат свет по ряду адресов. Это связано с ремонтом на объектах электроэнергетики.
Как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 12.00 света не будет:
- пр. Запрудный, д. 10;
- пер. Школьный, д. 1/9;
- ул. Киквидзе, д. 73Б-73Г.
В связи с ремонтном воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Гоголя, д. 3-21;
- ул. Советская, д. 7А;
- ул. Оренбургская, д. 5-68;
- пр. Уфимский, д. 1-9;
- ул. Уфимская, д. 29-64.