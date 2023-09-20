В Тамбове запланирован ремонт электросетей

21 сентября в Тамбове отключат свет по ряду адресов. Это связано с ремонтом на объектах электроэнергетики.

Как сообщают в администрации города Тамбова, в связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 12.00 света не будет:

- пр. Запрудный, д. 10;

- пер. Школьный, д. 1/9;

- ул. Киквидзе, д. 73Б-73Г.

В связи с ремонтном воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Гоголя, д. 3-21;

- ул. Советская, д. 7А;

- ул. Оренбургская, д. 5-68;

- пр. Уфимский, д. 1-9;

- ул. Уфимская, д. 29-64.