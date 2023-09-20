В тамбовской колонии закрыли подпольное казино

Москвич использовал приложение для онлайн-ставок на спорт Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца Московской области. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

- Фигурант, отбывая наказание в одной из колоний Тамбовской области, имея в пользовании мобильный телефон с функцией доступа к сети «Интернет», установил приложение для онлайн-ставок на спорт и незаконно организовал и проводил вне игорной зоны азартные игры. Так, осужденные делали ставки на спортивное событие, используя виртуальные денежные средства, поступающие с целью обучения игроков. В результате выигрыша игрока в азартной игре, обвиняемый выплачивал ему свои денежные средства, а в случаи проигрыша – деньги ему переводили родственники игроков, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подпольное казино закрыли оперативные сотрудники регионального УФСИН России. Собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.