В Тамбове пройдет «Кросс нации»

В воскресенье, 24 сентября, на лыжном стадионе в парке «Дружба» пройдет областной этап Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2023». Ожидается, что на старт выйдут около 2 тысяч любителей бега и сильнейших легкоатлетов Тамбовщины. В забеге может принять участие любой желающий независимо от уровня подготовки. Требуется только допуск врача.

По традиции соревнования проводятся в два этапа. Первый уже прошел в городах и муниципальных округах области. Соответственно, на финальный приедут его победители и любители бега непосредственно из Тамбова.

Как сообщили в министерстве спорта Тамбовской области, в программе предусмотрены дистанции на 1,5; 3 и 5 километров. Первые 30 финишировавших участников в каждой группе будут награждены памятными призами.

- В настоящее время в муниципалитетах региона работает мандатная комиссия. В Тамбове она располагается в комитете по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города (улица Советская, 182). Время работы – с 10.00 до 17.00. Здесь жители областного центра могут оставить заявку и заранее получить номер, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Жители других городов и округов могут обратиться в органы исполнительной власти в сфере спорта по месту жительства.

Также на участие в забеге можно зарегистрироваться и непосредственно в день его проведения — 24 сентября с 8.00 до 9.30 — на лыжном стадионе в парке «Дружба».